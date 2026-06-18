Подорожчання проїзду у Львові пояснюють зростанням витрат на пальне, ремонт рухомого складу та загальне утримання маршрутної мережі.

Подорожчання проїзду у Львові зафіксовано після запуску оновленої тарифної системи, яка почала діяти та охопила весь міський громадський транспорт, повідомляє Politeka.

Зміни зачепили як місцевих жителів, так і туристичний потік. Фінальна сума поїздки тепер формується залежно від способу оплати, який обирає пасажир під час посадки.

Найвищий тариф залишається при розрахунку готівкою — 30 гривень за одну поїздку. При оплаті банківською карткою вартість нижча — 26 гривень, що стимулює перехід на безготівкові розрахунки.

Ще доступніший варіант передбачений для цифрових сервісів: через «ЛеоКарт» або мобільний застосунок проїзд коштує 23 гривні. Для студентів діє окрема пільга — 11,5 гривні за умови використання персоналізованої транспортної картки.

У міській інфраструктурі подорожчання проїзду у Львові пояснюють зростанням витрат на пальне, ремонт рухомого складу та загальне утримання маршрутної мережі. Подібні корекції тарифів наразі спостерігаються й в інших великих містах України.

Для порівняння, у Києві зберігається нижчий базовий рівень вартості поїздок у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах, із додатковими перевагами для безготівкової оплати.

У міській владі наголошують, що нова система розрахунків покликана забезпечити стабільність роботи перевізників і підтримати регулярність рейсів без скорочення маршрутів.

Також варто зауважити, що подальша динаміка тарифів залежатиме від економічної ситуації та витрат у сфері громадських перевезень, які залишаються під постійним моніторингом

Джерело: fakty

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.