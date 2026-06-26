Размер денежной помощи в Днепропетровской области для ВПЛ зависит от категории заявителя.

В Днепропетровской области ВПЛ и другие социально уязвимые категории населения могут получить на денежную помощь от гуманитарных организаций, пишет Politeka.net.

Размер денежной помощи определяется индивидуально и зависит от обстоятельств заявителя. В среднем выплаты варьируются от 3 до 12 тысяч гривен. Обновленная программа предусматривает несколько направлений поддержки, а распределение средств осуществляется в соответствии с категорией получателя и уровнем его уязвимости.

Кто и при каких условиях может получить помощь

Жители прифронтовых территорий. Лица, проживающие в пределах 0-50 км от линии фронта или границы с РФ.

Лица, проживающие в пределах от линии фронта или границы с РФ. Эвакуированные лица. Те, кто покинул дома из-за опасности или официальной эвакуации. Важно зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда.

Те, кто покинул дома из-за опасности или официальной эвакуации. Важно зарегистрироваться в течение после выезда. Пострадавшие от обстрелов. Домохозяйства, понесшие внезапные расходы или потери дохода из-за обстрелов.

Домохозяйства, понесшие внезапные расходы или потери дохода из-за обстрелов. Уязвимые группы ВПЛ. Люди, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и не получают государственной помощи на жительство.

Люди, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и на жительство. Возвратившиеся лица. Беженцы и ВПЛ, которые вернулись к месту постоянного проживания за последние 12 месяцев и проживают там не менее 3 месяцев.

Размер пособия в Днепропетровской области зависит от категории заявителя.

Прифронтовые районы и вернувшиеся лица — 10 800 грн на человека (одним платежом за 6 месяцев или 3 месяца соответственно).

на человека (одним платежом за 6 месяцев или 3 месяца соответственно). Эвакуированы и пострадали от обстрелов – 12 300 грн на человека (одноразовая выплата).

на человека (одноразовая выплата). Уязвимые ВПЛ (длительное перемещение) - ежемесячно 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Как оформить помощь

Для получения выплат необходимо пройти собеседование с представителями партнерских организаций Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в специализированных центрах регистрации. В ряде случаев доступна предварительная онлайн-регистрация через электронную форму.

При оформлении заявки заявитель должен представить пакет документов, включающий идентификационный код, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справку ВПЛ (при наличии), банковские реквизиты IBAN, свидетельства о рождении детей и документы об опекунстве. В случае инвалидности дополнительно подаются соответствующие медицинские справки, подтверждающие статус заявителя.

Источник: Благодійний фонд "Право на захист".

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