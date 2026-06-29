Энергетики рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Николаевской области на 30 июня.

Графики отключения света в Николаевской области на 30 июня коснутся ряда населенных пунктов из-за проведения плановых работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Как отмечают энергетики, временные ограничения электроснабжения связаны с техническим обслуживанием оборудования, проверкой состояния линий электропередач, заменой изношенных элементов сети и устранением обнаруженных неисправностей.

По информации АО «Николаевоблэнерго», графики отключения света в Николаевской области на 30 июня состоятся сразу в нескольких населенных пунктах. Так, в городе Коблеве электроэнергию отключат с 08:00 до 17:00. Без света временно останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

пров. Кооператывный — 1, 14, 38, 74/1, 78/1, 80, 80/1, 82, 82/1, 88, 92, 96, 100, 102, 108

Мыру — 20

Одеська — 5, 7Б, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47Б, 48

Рыночна — 1, 2, 3, 4, 6, 8

Плановые работы в этот же день будут проводиться и в селе Прогресивка. Здесь ограничения электроснабжения также продлятся с 08:00 до 17:00 и охватят жителей таких улиц:

Лыманська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 68

Молодижна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35

Степова — 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44

Центральна — 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44

Кроме того, 30 июня плановые работы будут выполняться и в населенном пункте Ташыне. Из-за текущего ремонта с 08:00 до 17:00 без электроснабжения временно останутся потребители отдельных улиц:

Вышнева — 1, 19

Мыру — 5, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 55

Молодижна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22

Садова — 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 75, 79, 81.

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