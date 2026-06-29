Енергетики рекомендують завчасно ознайомитися з графіками відключення світла у Миколаївській області на 30 червня.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 30 червня торкнуться низки населених пунктів через проведення планових робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Як зазначають енергетики, тимчасові обмеження електропостачання пов'язані з технічним обслуговуванням обладнання, перевіркою стану ліній електропередач, заміною зношених елементів мережі та ліквідацією виявлених несправностей.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», графіки відключення світла у Миколаївській області на 30 червня відбудуться одразу в кількох населених пунктах. Так, у місті Коблеве електроенергію відключать з 08:00 до 17:00. Без світла тимчасово залишаться споживачі, які проживають за такими адресами:

пров. Кооперативний — 1, 14, 38, 74/1, 78/1, 80, 80/1, 82, 82/1, 88, 92, 96, 100, 102, 108

Миру — 20

Одеська — 5, 7Б, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47Б, 48

Риночна — 1, 2, 3, 4, 6, 8

Планові роботи цього ж дня проводитимуться і в селі Прогресівка. Тут обмеження електропостачання також триватимуть з 08:00 до 17:00 та охоплять мешканців таких вулиць:

Лиманська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 68

Молодіжна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35

Степова — 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44

Центральна — 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44

Крім того, 30 червня планові роботи виконуватимуться й у населеному пункті Ташине. Через поточний ремонт із 08:00 до 17:00 без електропостачання тимчасово залишаться споживачі окремих вулиць:

Вишнева — 1, 19

Миру — 5, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 55

Молодіжна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22

Садова — 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 75, 79, 81.

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