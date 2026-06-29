Подорожание проезда в Днепропетровской области зафиксировано в Самаре после решения исполнительного комитета по пересмотру тарифов на городские и пригородные пассажирские перевозки, сообщает Politeka.

В общине установлена ​​новая стоимость автобусных поездок на уровне 25 гривен вместо предыдущих 20. Изменение повлияло на ежедневную мобильность жителей, которые пользуются транспортом для поездок между жилыми кварталами, социальной инфраструктурой и ключевыми транспортными узлами.

Отдельно обновлен тариф на направлении Самар — Днепр. Стоимость поездки теперь составляет 70 гривен, что существенно увеличивает ежедневные расходы пассажиров, в частности тех, кто регулярно совершает рабочие и учебные поездки между городами.

В городской администрации объясняют решения экономическими факторами, в том числе ростом операционных расходов в сфере перевозок. Среди ключевых факторов называют подорожание горючего, увеличение расходов на техническое обслуживание транспорта, закупку запчастей, а также всеобщее содержание автопарка в рабочем состоянии.

Перевозчики дополнительно отмечают, что корректировка тарифов необходима для сохранения стабильности маршрутной сети. Без просмотра стоимости существовали риски сокращения рейсов или уменьшения их частоты, особенно в менее рентабельных направлениях.

В этом контексте удорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как регуляторное решение, направленное на балансирование расходов перевозчиков и поддержание непрерывного транспортного сообщения между районами общины и соседними городами.

Новые тарифы уже вступили в силу и применяются по всей маршрутной сети. Перевозчики обязаны соблюдать утвержденные цены без исключения, независимо от направления или вида рейса.

Источник: pdshl_novik