Подорожание продуктов в Черкасской области связывается с увеличением затрат на энергоносители, сырье и перестройку производственных процессов в рамках новых экономических условий, передает Politeka.
Ценовая динамика формируется под влиянием нескольких взаимосвязанных факторов.
Стоимость пищевой продукции напрямую зависит от тарифов на газ, электроэнергию и зерновую базу, используемую в животноводстве. Любые колебания этих компонентов быстро отображаются в розничном сегменте.
По словам Дениса Марчука в эфире «Вечер.LIVE», животноводческое направление остается особенно чувствительным к изменениям расходов. Даже незначительное повышение цен на корма или энергоресурсы сразу же увеличивает себестоимость производства.
Аналитики отмечают, что наибольшее давление наблюдается в мясном и молочном секторах. Здесь конечная цена формируется на каждом этапе от выращивания сырья до переработки и доставки, что усиливает общую стоимостную нагрузку.
В то же время, рынок яиц демонстрирует более сдержанную динамику. В летний период увеличение предложения по частным хозяйствам частично компенсирует издержки крупных производителей и сдерживает резкий рост цен.
Сезонный фактор временно стабилизирует отдельные товарные категории, однако эксперты предостерегают, что этот эффект может быть кратковременным из-за зависимости отрасли от энергетических тарифов.
В общем контексте удорожание продуктов в Черкасской области является результатом комплексного влияния затрат на ресурсы, логистику и производственные процессы, которые формируют конечную потребительскую цену.
Специалисты прогнозируют неравномерные изменения в дальнейшем: энергетические и кормовые колебания будут быстро влиять на мясо и молочные товары, в то время как другие категории будут реагировать постепенно.
Источник: expert.in.ua
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