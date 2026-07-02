Подорожание проезда в Николаевской области стало еще одним шагом, направленным на возмещение увеличенных эксплуатационных расходов перевозчиков.

Подорожание проезда в Николаевской области приобрело продолжение в Вознесенске, где с 1 июля начали действовать новые тарифы на пользование городскими автобусами, передает издание Politeka.

Соответствующее решение уже утвердило исполнительный комитет городского совета.

Согласно принятому документу стоимость полного билета будет составлять 20 гривен, тогда как льготный будет стоить 10 гривен. При этом условия перевозки граждан, имеющих право на льготы, остаются по-прежнему.

В городском совете объяснили, что пересмотр расценок связан с увеличением расходов перевозчиков. В первую очередь речь идет о подорожании горючего, запасных частей, техническом обслуживании автобусов, а также росте фонда оплаты труда.

Чиновники отмечают, что обновленные расчеты должны обеспечить стабильную работу общественного транспорта, поддерживать надлежащее техническое состояние подвижного состава и обеспечить безопасные перевозки пассажиров.

Таким образом, подорожание проезда в Николаевской области стало еще одним шагом, направленным на возмещение увеличенных эксплуатационных расходов перевозчиков и сохранение регулярного транспортного сообщения в общине.

Новые тарифы вступают в силу с 1 июля 2026 года в соответствии с решением исполнительного комитета Вознесенского городского совета.

Кроме того, в Николаевской области подорожание коснулось также продуктов питания.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, за последний период существенно подорожали горючее, логистические услуги, агрохимия и другие ресурсы, необходимые для работы агросектора. Это формирует дополнительное давление на производителей и переработчиков.

Источник: Суспільне

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