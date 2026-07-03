Подорожание продуктов в Николаевской области рассматривается как часть общеукраинской тенденции.

Подорожание продуктов в Николаевской области связывают с увеличением расходов в сельском хозяйстве и изменениями на аграрном рынке, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что нынешняя ценовая динамика формируется прежде всего из-за повышения себестоимости производства, а не из-за дефицита товаров.

Специалисты объясняют, что финансовое давление возникает практически на каждом этапе. Удорожают горючее, логистика, агрохимикаты, техническое обеспечение и другие ресурсы, необходимые для стабильной работы аграрного сектора.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, само увеличение расходов заставляет производителей пересматривать цены. Дополнительную нагрузку испытывают также перерабатывающие предприятия, работающие с сельскохозяйственным сырьем.

Аналитики подсчитали, что обработка земель в настоящее время обходится примерно на 35–40% дороже, чем в предыдущие годы. Это повлияло на комплексный рост стоимости материалов, сервисных услуг и технологического сопровождения.

Подорожание продуктов в Николаевской области рассматривается как часть общеукраинской тенденции. Несмотря на стабильный урожай, полученных объемов недостаточно, чтобы полностью компенсировать увеличение производственных затрат.

Олег Пендзин отмечает, что ключевым фактором остается именно себестоимость. Даже при достаточном предложении рынок реагирует постепенной корректировкой ценников.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация и дальше будет зависеть от стоимости горючего, транспортных услуг, аграрных ресурсов и общих затрат производителей, которые будут определять дальнейшую ценовую динамику.

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