Графики отключения света в Черкасской области на 7 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания.

Украинцам показали плановые и дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Черкасской области на 7 июля, пишет издание Politeka.net.

Как поясняют специалисты, графики отключения света в Черкасской области на 7 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания энергетической инфраструктуры. В ходе работ специалисты будут проверять состояние оборудования, ремонтировать сети и заменять отдельные элементы.

По информации «Черкассыоблэнерго», 7 июля, с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Деренковець. На время выполнения работ электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей, проживающих на следующих улицах:

Поштова — 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Т. Шевченка — 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 34, 36, 4, 44, 5, 5/1, 6, 7, 8

Набережна — 13, 17, 51, 68

Центральна — 2, 20, 3

Гырчына — 34

В городе Корсунь-Шевченкивськый не будет электричества. С 08:00 до 17:00 часа будут продолжаться дополнительные обесточивания домов, расположенные по следующим адресам:

В. Рябошапкы — 126, 128, 129, 135, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155

Я. Мудрого — 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 326, 328

Кроме того, масштабные профилактические работы в этот день будут проводиться и в селе Бровахы. Здесь с 08:00 до 17:00 энергетики будут выполнять важные работы, в связи с чем графики отключения света охватят значительное количество адресов:

Молодижна — 1, 29, 31

Польова — 1, 3, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37

Б. Хмельныцького — 1, 2, 6, 28, 60

Т. Шевченка — 8, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94-а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129.

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