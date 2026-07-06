Графіки відключення світла у Черкаській області на 7 липня запроваджуються у межах планового технічного обслуговування.

Українцям показали планові та додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Черкаській області на 7 липня, пише видання Politeka.net.

Як пояснюють фахівці, графіки відключення світла у Черкаській області на 7 липня запроваджуються у межах планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Під час робіт спеціалісти перевірятимуть стан обладнання, ремонтуватимуть мережі та замінюватимуть окремі елементи.

За інформацією «Черкасиобленерго», 7 липня, з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Деренковець. На час виконання робіт електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів, які проживають на таких вулицях:

Поштова — 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Т. Шевченка — 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 34, 36, 4, 44, 5, 5/1, 6, 7, 8

Набережна — 13, 17, 51, 68

Центральна — 2, 20, 3

Гирчина — 34

У місті Корсунь-Шевченківський не буде електрики. З 08:00 до 17:00 години триватимуть додаткові знеструмлення будинків, що розташовані за такими адресами:

В. Рябошапки — 126, 128, 129, 135, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155

Я. Мудрого — 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 326, 328

Крім того, масштабні профілактичні роботи цього дня проводитимуться і в селі Бровахи. Тут із 08:00 до 17:00 енергетики виконуватимуть важливі роботи, у зв'язку з чим графіки відключення світла охоплять значну кількість адрес:

Молодіжна — 1, 29, 31

Польова — 1, 3, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37

Б. Хмельницького — 1, 2, 6, 28, 60

Т. Шевченка — 8, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94-а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129.

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