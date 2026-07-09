Дефицит продуктов в Сумской области является частью общей ситуации, наблюдающейся в разных регионах страны.

Дефицит продуктов в Сумской области может усугубиться из-за подорожания прошлогодней белокочанной капусты, стоимость которой в Украине заметно выросла за последнюю неделю, передает Politeka.

По оценкам аналитиков, сейчас овощи продают в среднем по 8–15 гривен за килограмм.

Специалисты объясняют ситуацию завершением сезона реализации прошлогоднего урожая. В большинстве хозяйств запасы уже иссякли, поэтому на рынке остались только ограниченные партии.

Спрос при этом остается стабильным. Из-за сокращения предложения производители и поставщики не спешат пересматривать цены на отпуск, что поддерживает дальнейший рост стоимости.

Дополнительное влияние оказывает постепенное уменьшение остатков урожая 2025 года, который еще продают отдельные фермерские хозяйства. Именно этот фактор оказывает дополнительное давление на овощной рынок.

Эксперты отмечают, что Дефицит продуктов в Сумской области является частью общей ситуации, которая наблюдается в разных регионах страны из-за сокращения доступных запасов сезонной продукции.

Несмотря на нынешнее повышение, капуста все еще стоит дешевле, чем в начале мая прошлого года. По подсчетам аналитиков, разница составляет около 77%, что связывается с высокой базой предыдущего сезона.

Специалисты не исключают, что в ближайшее время тенденция роста может сохраниться. Если складские остатки и дальше будут сокращаться, а новый урожай не поступит в достаточных объемах, цены могут подняться еще больше.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов поступления нового урожая, а также объемов предложения на внутреннем рынке.

Источник: mind

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