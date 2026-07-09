Дефіцит продуктів в Сумській області є частиною загальної ситуації, яка спостерігається в різних регіонах країни.

Дефіцит продуктів в Сумській області може посилитися через подорожчання торішньої білоголової капусти, вартість якої в Україні помітно зросла протягом останнього тижня, передає Politeka.

За оцінками аналітиків, нині овоч продають у середньому по 8–15 гривень за кілограм.

Фахівці пояснюють ситуацію завершенням сезону реалізації минулорічного врожаю. У більшості господарств запаси вже вичерпалися, тому на ринку залишилися лише обмежені партії.

Попит при цьому залишається стабільним. Через скорочення пропозиції виробники та постачальники не поспішають переглядати відпускні ціни, що підтримує подальше зростання вартості.

Додатковий вплив має поступове зменшення залишків урожаю 2025 року, який ще продають окремі фермерські господарства. Саме цей чинник створює додатковий тиск на овочевий ринок.

Експерти зазначають, що Дефіцит продуктів в Сумській області є частиною загальної ситуації, яка спостерігається в різних регіонах країни через скорочення доступних запасів сезонної продукції.

Попри нинішнє підвищення, капуста все ще коштує дешевше, ніж на початку травня минулого року. За підрахунками аналітиків, різниця становить близько 77%, що пов'язують із високою базою попереднього сезону.

Фахівці не виключають, що найближчим часом тенденція до зростання може зберегтися. Якщо складські залишки й надалі скорочуватимуться, а новий урожай не надійде у достатніх обсягах, ціни можуть піднятися ще більше.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від темпів надходження нового врожаю, а також від обсягів пропозиції на внутрішньому ринку.

Джерело: mind

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