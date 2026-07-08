Плановые графики отключения света в Днепропетровской области связаны с работами энергетиков на 9 июля.

Украинцев предупредили о многочасовых графиках отключения света в Днепропетровской области на 9 июля, сообщает издание Politeka.net.

Плановые графики отключения света в Днепропетровской области связаны с техническим обслуживанием электросетей. Специалисты будут проверять исправность оборудования, ремонтировать отдельные участки сети и устранять потенциальные неисправности. Такие работы проводятся для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Днепровские электросети 09.07.2026 года с 08.00 до 18.00 будет проводить профилактические работы в пределах Ляшковской территориальной громады. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Шаривка на следующих улицах:

Весняна, Набережна, Польова, Шкильна

По информации энергетиков, в городе Павлограде профилактические работы будут продолжаться с 08:00 до 18:00. В настоящее время электроснабжение временно прекратят по следующим адресам:

Калынова: 2;

Нова: 2А, 2Б, 2В, 4Б, 20-26 (парные).

Также плановые обесточивания запланированы в селе Вильне, где электроснабжение будет временно отсутствовать с 08:00 до 19:00. Ограничения коснутся пер. Степовый – 12А.

Кроме того, с 08:00 до 19:00 ремонтные работы будут проводиться в селе Хащеве. На период их выполнения без электроэнергии останутся отдельные дома, расположенные по следующим адресам:

Овчаренка — 52/А

Калыныченка — 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130.

Источник: Ляшковская территориальная община

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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