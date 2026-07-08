Планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 липня пов'язані з роботами енергетиків.

Українців попередили про багатогодинні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 9 липня пов'язані з технічним обслуговуванням електромереж. Фахівці перевірятимуть справність обладнання, ремонтуватимуть окремі ділянки мережі та усуватимуть потенційні несправності. Такі роботи проводяться для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі 09.07.2026 року з 08.00 години до 18.00 години буде проводити профілактичні роботи в межах Ляшківської територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Шарівка на таких вулицях:

Весняна, Набережна, Польова, Шкільна

За інформацією енергетиків, у місті Павлоград профілактичні роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. На цей час електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:

Калинова: 2;

Нова: 2А, 2Б, 2В, 4Б, 20-26 (парні).

Також планові знеструмлення заплановані у селі Вільне, де електропостачання буде тимчасово відсутнє з 08:00 до 19:00. Обмеження торкнуться пров. Степовий — 12А.

Крім того, з 08:00 до 19:00 ремонтні роботи проводитимуться у селі Хащеве. На період їх виконання без електроенергії залишаться окремі будинки, що розташовані за наступними адресами:

Овчаренка — 52/А

Калиниченка — 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130.

Джерело: Ляшківська територіальна громада

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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