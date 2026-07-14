Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области продолжают предлагать благодаря частным инициативам, которые помогают людям, вынужденным покинуть свои дома, найти временное убежище без оплаты аренды, передает Politeka.

Один из вариантов предполагает заселение в двухкомнатную квартиру вместе с 68-летней женщиной. Владелица ищет сожительницу для спокойного быта без исполнения уходных обязанностей. Основными условиями называют взаимоуважение, аккуратность и комфортное сожительство. Связаться с ней можно в указанное в объявлении время.

Еще одно предложение касается трехкомнатной квартиры на первом этаже. Отдельную комнату готовы предоставить женщине от 60 до 70 лет, которая осталась без поддержки родных. Апартаменты оборудованы необходимыми удобствами, а хозяева также готовы помочь с оформлением статуса внутренне перемещенного лица.

Помимо этого, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области представлено еще одним вариантом. Речь идет о предоставлении части жилого пространства одинокой пенсионерке без вредных привычек. Формат проживания рассчитан на длительный период и подразумевает взаимную бытовую поддержку.

Контактные данные владельцы обычно оставляют непосредственно в объявлениях, а окончательные условия заселения согласовываются при личном общении. Это позволяет заранее обсудить все важнейшие детали.

Специалисты рекомендуют внимательно проверять информацию о квартире, уточнять условия проживания и пользоваться проверенными сервисами. Также переселенцам советуют не тянуть с обращением, ведь актуальные предложения могут быстро терять доступность.

Источник: Допомагай

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