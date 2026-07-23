Ко Дню Независимости Украины отдельные категории жителей Одесской области, включая пенсионеров, получат разовую денежную помощь, сообщает Politeka.net.
Выплаты традиционно предусмотрены для ветеранов войны, пострадавших от нацистских преследований, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также других граждан, имеющих право на государственную социальную поддержку.
Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, порядок предоставления единовременной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров от 13 мая 2026 года. Размер выплаты определяется в зависимости от категории получателя.
Так, лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными лицами с инвалидностью, выплатят:
- лицам с инвалидностью I группы - 3 100 гривен;
- II группы - 2 900 гривен;
- III группы - 2 700 гривен.
Такую же сумму – 3 100 гривен – получат граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.
Одноразовая денежная помощь в Одесской области в 1 000 гривен назначена:
- участникам боевых действий;
- пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
- детям, родившимся в местах принудительного содержания их родителей.
Выплату в размере 650 грн получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны, семьи павших Защитников и Защитниц Украины, а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, если они не женились повторно.
Кроме того, 450 грн. предусмотрено для участников войны, бывших узников концлагерей и гетто, граждан, которых во время Второй мировой войны принудительно вывозили на работы, а также детей партизан, подпольщиков и других участников антинацистского движения сопротивления.
В Пенсионном фонде подчеркнули, что пенсионерам Одесской области, имеющим право на эту помощь, средства будут автоматически начислены в августе вместе с пенсией. Дополнительно обращаться в ПФУ для оформления выплаты не требуется.
Военнослужащим единовременную помощь перечислят по месту прохождения службы. Финансирование будет осуществляться через воинские части или других работодателей после предоставления соответствующих документов в Пенсионный фонд.
В то же время граждане, не получающие пенсию и не проходящие военную службу, должны самостоятельно подать заявление на назначение выплаты. Это можно сделать лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе, отправить документы по почте или воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ, подписав обращение квалифицированной электронной подписью.
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