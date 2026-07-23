В Одесской области предусмотрена денежная помощь для пенсионеров и других категорий украинцев доступна в разном размере.

Ко Дню Независимости Украины отдельные категории жителей Одесской области, включая пенсионеров, получат разовую денежную помощь, сообщает Politeka.net.

Выплаты традиционно предусмотрены для ветеранов войны, пострадавших от нацистских преследований, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также других граждан, имеющих право на государственную социальную поддержку.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, порядок предоставления единовременной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров от 13 мая 2026 года. Размер выплаты определяется в зависимости от категории получателя.

Так, лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанными лицами с инвалидностью, выплатят:

лицам с инвалидностью I группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен.

Такую же сумму – 3 100 гривен – получат граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Одноразовая денежная помощь в Одесской области в 1 000 гривен назначена:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

детям, родившимся в местах принудительного содержания их родителей.

Выплату в размере 650 грн получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны, семьи павших Защитников и Защитниц Украины, а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, если они не женились повторно.

Кроме того, 450 грн. предусмотрено для участников войны, бывших узников концлагерей и гетто, граждан, которых во время Второй мировой войны принудительно вывозили на работы, а также детей партизан, подпольщиков и других участников антинацистского движения сопротивления.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что пенсионерам Одесской области, имеющим право на эту помощь, средства будут автоматически начислены в августе вместе с пенсией. Дополнительно обращаться в ПФУ для оформления выплаты не требуется.

Военнослужащим единовременную помощь перечислят по месту прохождения службы. Финансирование будет осуществляться через воинские части или других работодателей после предоставления соответствующих документов в Пенсионный фонд.

В то же время граждане, не получающие пенсию и не проходящие военную службу, должны самостоятельно подать заявление на назначение выплаты. Это можно сделать лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе, отправить документы по почте или воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ, подписав обращение квалифицированной электронной подписью.

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