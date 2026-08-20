На фоне этих изменений подорожание продуктов в Полтавской области может отразиться на ежедневных расходах жителей региона.

Подорожание продуктов в Полтавской области за последний месяц коснулось сразу нескольких популярных позиций, сообщает Politeka.

Заметнее всего изменилась стоимость говядины, тогда как мука и кабачковая икра прибавили в цене меньше.

По состоянию на 17 августа килограмм пшеничной муки «Хуторок» стоит в среднем 38,50 грн . В июле средний показатель составил 35,88.

Имеется заметная разница между торговыми сетями. У Megamarket за упаковку просят 38,50 грн. Среднемесячная стоимость в Novus в прошлом месяце была ниже – 33,26.

Изменение произошло 9 августа: после продолжительного периода на уровне 35,88 грн показатель поднялся до 38,50. Общий прирост от 17 июля составил 2,62 .

Банка икры из кабачков весом 440 граммов сейчас обходится в 109 грн . В июле средняя отметка составила 104,50.

По приведенным данным, у Novus актуальная стоимость продукта также равняется 109 гривен. Переход на новый уровень произошел в конце июля: с 29 числа ценник вырос со 104 до 109.

С начала исследуемого периода разница составила 5 гривен .

Самое существенное движение зафиксировано среди мясных товаров. Килограмм говядины для гуляша сейчас имеет средний показатель 437,63 , в то время как июльское значение составило 416,95.

В магазинах цены существенно разнятся. В Metro продукт стоит 323,89 гривны, у Novus – 479, а у Megamarket – 510.

Рост среднего уровня произошел 31 июля - с 416,95 до 437,63 гривен. С 17 июля прирост составляет 20,68 за килограмм .

Следовательно, приведенные показатели демонстрируют неодинаковую динамику. Наибольшая нагрузка на бюджет покупателей приходится на говядину, в то время как бакалея и консервация подорожали более умеренно.

На фоне этих изменений подорожание продуктов в Полтавской области может отразиться на ежедневных расходах жителей региона.

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