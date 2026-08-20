Графики отключения света на 21 августа продлятся много часов подряд по отдельным адресам в Черниговской области, пишет Politeka.net.
Продолжительность обесточивания зависит от конкретного участка сети и адреса. Поэтому жильцам домов, попавших в список, следует заранее учесть запланированные работы, зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также по возможности выполнить бытовые дела, требующие электроэнергии.
По обнародованной информации АТ «Черниговоблэнерго», одно из самых продолжительных отключений 21 августа запланировано в населенном пункте Корюковка. По отдельным адресам электроснабжение будет ограничено с 08:00 до 20:00. Таким образом, максимальная продолжительность перерыва составит до 12 часов. В график попали следующие адреса:
- 1-й Садовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а
- 1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3А, 9а
- 2-й Шевченка — 1, 2, 3
- Академика Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 2/1, 23а
- Бульварна — 16, 54
- Бульварный — 2, 4, 6, 8, 10, 15
- Васыля Сымоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
- Володымыра Барвинка — 2а
- Гетьмана Мазепы — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105А, 107а, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117б, 117а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 52А, 98/1
- Гетьмана Самойловыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55
- Зарична — 28
- Индустриальный — 12, 14
- Паркова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 12а, 13а, 32А, 32Б
- Полиська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а
- Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а
- Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б
- Сичовых Стрильцив — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26
- Спортывна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1
- Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а
- Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29
- Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 10а, 154, 40а, 52/17
Графики отключения света в Черниговской области на 21 августа также продлятся в Остере. Обесточение продлится с 09:00–18:00 на улицах:
- А.О. Грановського — 3, 5, 7
- Будивельныкив — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Воскресенська — 45, 47
- Днипровськои флотылии — 1, 2, 2А, 3, 4
- Затышна — 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Колесныка — 1, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 9А
- Мыру — 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 7/1
- Набережна — 6, 8А
- Незалежности — 1, 2, 3, 31, 4
- Рыбальська — 1, 11, 2, 3, 3А, 5, 7, 9
- Соборна — 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 4Б, 8, 8А
- Шевченка — 1, 10, 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Ярослава Мудрого — 137А.
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