В Сумской области 953 переселенца уже получают жилищную субсидию на аренду жилья. В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на такую помощь и как ее оформить.

Жилье для ВПЛ в Сумской области становится доступнее — сейчас 953 переселенца уже получают жилищную субсидию на аренду жилья.

«Право на субсидию имеют ВПЛ, которые переехали с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации», — сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области.

Важное условие — у таких переселенцев не должно быть собственного жилья общей площадью более 13,65 кв. м на каждого члена семьи. Право на субсидию также имеют граждане, жилье которых уничтожено или стало непригодным для проживания из-за боевых действий.

Размер помощи определяют индивидуально. Он зависит от доходов семьи, количества членов семьи и стоимости аренды жилья в соответствующем регионе.

«Государство компенсирует часть расходов на аренду, если они превышают 20% совокупного дохода домохозяйства. Субсидия назначается на шесть месяцев», — уточнили в Пенсионном фонде.

Как оформить субсидию

Подать заявление можно несколькими способами:

через веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua с использованием КЭП или BankID;

лично в территориальном органе ПФУ;

через ЦНАП;

через уполномоченных лиц местной общины.

В ведомстве подчеркивают, что оформить поддержку можно без лишней бюрократии — как онлайн, так и через ближайшие учреждения.

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