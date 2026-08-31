Жилье для ВПЛ в Сумской области становится доступнее — сейчас 953 переселенца уже получают жилищную субсидию на аренду жилья.
«Право на субсидию имеют ВПЛ, которые переехали с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации», — сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области.
Важное условие — у таких переселенцев не должно быть собственного жилья общей площадью более 13,65 кв. м на каждого члена семьи. Право на субсидию также имеют граждане, жилье которых уничтожено или стало непригодным для проживания из-за боевых действий.
Размер помощи определяют индивидуально. Он зависит от доходов семьи, количества членов семьи и стоимости аренды жилья в соответствующем регионе.
«Государство компенсирует часть расходов на аренду, если они превышают 20% совокупного дохода домохозяйства. Субсидия назначается на шесть месяцев», — уточнили в Пенсионном фонде.
Как оформить субсидию
Подать заявление можно несколькими способами:
- через веб-портал Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua с использованием КЭП или BankID;
- лично в территориальном органе ПФУ;
- через ЦНАП;
- через уполномоченных лиц местной общины.
В ведомстве подчеркивают, что оформить поддержку можно без лишней бюрократии — как онлайн, так и через ближайшие учреждения.
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