Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области со 2 по 8 сентября обещает резкие перепады. После теплых дней воздух заметно похолодает, а в конце недели снова потеплеет.

Прогноз погоды на первые дни осени уже предупреждал о неожиданностях, а новая неделя в Днепропетровской области принесет еще более резкий перепад температуры. После теплого старта воздух постепенно охладится, а ближе к выходным снова начнет прогреваться.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, со 2 по 8 сентября погода в области будет переменчивой: теплые дни станут чередоваться с заметно более прохладными. Ночи останутся умеренно свежими, а осадки ожидаются лишь в отдельные дни.

В среду, 2 сентября, воздух прогреется до +28°, ночью столбики термометров опустятся до +15°. Облачность будет переменной, поэтому солнце периодически будет скрываться за облаками. Осадков синоптики в этот день не ожидают.

В четверг, 3 сентября, температура днем удержится на отметке +26°, а ночью воздух охладится до +17°. Небо преимущественно останется малооблачным, поэтому день будет в основном солнечным. Осадки в этот день не прогнозируются.

В пятницу, 4 сентября, днем также ожидается +26°, а ночью столбики термометров покажут +16°. Облачность будет малооблачной, поэтому погода будет располагать к прогулкам. Синоптики осадков не прогнозируют.

В субботу, 5 сентября, воздух снова прогреется до +28°, ночью будет около +17°. Облачность останется переменной, однако солнце в течение дня будет выглядывать часто. Осадков синоптики не обещают.

В воскресенье, 6 сентября, дневной максимум снизится до +23°, а ночью будет +16°. Облачность станет плотнее, небо преимущественно малооблачное, но синоптики не исключают кратковременные осадки. Поэтому на прогулку лучше взять зонт.

В понедельник, 7 сентября, столбики термометров опустятся до +22° — это будет самый прохладный день недели. Ночью ожидается +15°, облачность малооблачная. Осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 8 сентября, температура резко поднимется до +29° — это самый теплый день недели. Ночью столбики термометров покажут +17°, облачность будет переменной. Осадков в этот день не ожидается.

В течение недели погода в Днепропетровской области останется переменчивой: после теплых дней наступит короткое похолодание, а финал недели снова окажется теплым. Самым прохладным будет начало новой недели, а самым теплым — вторник. Осадки синоптики прогнозируют только в воскресенье, поэтому в остальные дни можно планировать дела на открытом воздухе.

В самые теплые дни стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. В воскресенье, когда возможны осадки, пригодится зонт, а водителям стоит быть осторожнее на дороге. Из-за резкого перепада температур в конце недели лучше одеваться с учетом более прохладных вечеров, особенно это касается людей пожилого возраста.

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