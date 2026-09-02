Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 3 по 9 сентября показывает заметное похолодание: максимум дня составит +27°, а минимум опустится до +22°, при этом в четверг, 3 сентября, возможны осадки.

прогноз на начало сентября в Одесской области обещал бабье лето, однако уже до конца этой недели погода заметно изменится. Синоптики Гидрометцентра предупреждают о постепенном снижении дневных температур и одном дне с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем в Одесской области воздух будет прогреваться в пределах +22°...+27°, а ночью температура опустится до +17°...+21°.

В четверг, 3 сентября, днем ожидается +25°, ночью +21°, небо будет малооблачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 4 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +25°, а ночью опустятся до +19°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

В субботу, 5 сентября, воздух прогреется до +27° — это будет самый теплый день недели. Ночью температура удержится на отметке +19°, небо останется малооблачным, осадков не предвидится.

В воскресенье, 6 сентября, днем станет немного прохладнее — до +24°, ночью +18°. Облачность малооблачная, без осадков.

В понедельник, 7 сентября, днем удержится +24°, а ночью воздух охладится до +17°. Небо малооблачное, осадков не ожидается.

Во вторник, 8 сентября, температура днем опустится до +22° — самой низкой отметки за неделю, ночью будет +19°. Облачность малооблачная, без осадков.

В среду, 9 сентября, днем прогнозируется +23°, ночью +19°, небо малооблачное, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, с температурой +27°, а самым прохладным — вторник, 8 сентября, когда воздух днем прогреется лишь до +22°. Перепад температур за неделю составляет 5°. Осадки синоптики прогнозируют только в четверг, 3 сентября, остальные дни недели пройдут без дождей.

В дни с самыми высокими отметками, особенно в субботу, стоит пить больше воды и планировать активные дела на утренние или вечерние часы, когда солнце менее активно. В четверг, когда возможны осадки, одесситам лучше иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за возможно мокрой дороги. Из-за постепенного снижения температур к концу недели стоит откладывать легкую одежду и добавлять теплую кофту, особенно это касается пожилых людей и детей.

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