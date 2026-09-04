Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области продвигается дальше — в Кременчуге депутатская бюджетная комиссия рассмотрела вопрос дополнительного финансирования городка для переселенцев. По предварительной информации, речь идет о более 4 миллионах гривен.
Об этом сообщает «Кременчугская газета». Накануне на заседании постоянной комиссии по бюджетным вопросам депутаты рассмотрели ряд вопросов, связанных с дополнительными расходами на строительство городка для внутренне перемещенных лиц.
Сколько еще денег хотят направить
Точную сумму дополнительного финансирования в мэрии пока не называют, однако источник указывает на более 4 млн грн. Эти средства должны дополнить уже предусмотренное финансирование проекта, который реализуется в Кременчуге.
Во время обсуждения один из депутатов попросил посчитать общую стоимость проекта. По его словам, без полной картины расходов сложно оценить, достаточно ли выделенных сумм и как долго продлится строительство.
Что это значит для переселенцев
Городок для ВПЛ — это один из форматов обеспечения жильем людей, потерявших дома из-за войны. Для переселенцев в Полтавской области такое жилье позволяет получить крышу над головой на длительный срок, а не только временный приют.
Пока решение о дополнительном финансировании должно пройти все этапы согласования в городском совете. Окончательные цифры и сроки станут известны после того, как комиссия завершит рассмотрение бюджетных вопросов.
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