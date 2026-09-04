Как узнать, что телефон взломали, еще до того, как злоумышленники нанесут серьезный ущерб, помогут несколько незаметных на первый взгляд сигналов. Специалисты советуют действовать быстро, поскольку ранние признаки взлома легко пропустить.

Быстрая разрядка телефона без нагрузки может свидетельствовать не только об изношенной батарее, но и о взломе устройства. Как поясняет технологический ресурс Lifehacker, злоумышленники сперва стараются оставаться незаметными, поэтому знать, как узнать, что телефон взломали, стоит еще до появления серьезных последствий.

Признаки, что телефон взломали

Первый тревожный сигнал — запросы на смену пароля или коды двухфакторной аутентификации, которые вы не отправляли. Если приходят SMS или письма с кодами, кто-то почти наверняка пытается войти в ваши аккаунты.

Обратите внимание и на странное поведение устройства: быстрая разрядка батареи или перегрев без нагрузки; экран, который включается или не гаснет сам; индикаторы камеры и микрофона, срабатывающие без причины; долгое выключение; приложения, которые запускаются, зависают или показывают всплывающие окна; внезапные запросы разрешений и резкий рост трафика.

Еще один сигнал — неизвестное приложение, которое вы не устанавливали: это может быть шпионское ПО, крадущее информацию или следящее за вами. Такие программы нередко скрывают с главного экрана или маскируют под безобидные.

Насторожить должны и резкий рост спам-звонков и фишинговых писем, мелкие «тестовые» списания с карты на несколько центов, а также сообщения, отмеченные как прочитанные, хотя вы их не открывали.

Что делать, если телефон взломали

Заметив хотя бы один признак, прежде всего смените пароли и выйдите со всех устройств в настройках аккаунтов. Замените SMS-коды на более сильную защиту — биометрию или физический ключ. Просмотрите установленные приложения и разрешения, а если поведение устройства не изменилось после обновлений — просканируйте его на вредоносное ПО.

Регулярно просматривайте историю стримингов и выписки по картам: чужие просмотры или мелкие списания могут быть первым сигналом, что аккаунты скомпрометированы.

Ранее Politeka сообщала, что делать, если телефон очень быстро разряжается: главные причины и как исправить.

Также Politeka сообщала, как найти телефон, если он потерялся: пошаговая инструкция для Android и iPhone.

Как сообщала Politeka, как часто нужно перезагружать телефон для стабильной работы.