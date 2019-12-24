Артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида.

«С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение?», – пишет Каролина под своим фото в Инстаграм.

Поклонники не остались в стороне:

«Такая красавица просто огонь 🔥🔥🔥», «Настроение супер! Хотя Новогоднего настроения так такового нет.. В предвкушении субботы,чтобы на телеканале «Интер» насладится вашим шоу!💓☺️», «Агонь!!!!!!!», «Королева😍😍😍😍», «Настроение отличное, все экзамены позади✌🏻», «Уже появилось новогоднее намтроение?😻», «Красавица!!!», «Шикарная🔥🌹», «Как вам хорошо с чёлкой 👍👍», «Какая красивая! А фигура, слов нет👏🔥».

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты. Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками.

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