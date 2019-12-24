Известная участница третьего сезона "Супермодель по-украински" Ирина Ротар поразила внешностью.

22-летняя Ирина покинула проект в восьмом выпуске. Девушка расстроилась таким решением, ведь мечтала о финале. Она запомнилась зрителю юмором, забавным суржиком, а также образом, который ей сделали во время перевоплощения. Ротар стала одной из любимейших участниц за все сезоны, ведь ролики с ее цитатами гуляют по сей день по интернету. Об этом пишет Politeka.

На новых фото трудно узнать ту участницу, которая была в шоу. Ирина кардинально изменила имидж и внешность. Ротар увеличила губы, нарастила ресницы и отрастила волосы до плеч.

Фанаты написали много комментариев под фото:

"Что ты с лицом сделала ? Пластику какую-то?", "Что с губами?", "Ира где вы делали губы можно ссылку?", "Кто тебе такие неудачные губы сделал?", "Что у тебя с носом случилось?ты его сделала?", "Зачем губы качала?".

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