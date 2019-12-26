Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко показала новые фотографии с отдыха

На фото Тодоренко в красном легком платье в горошек. На первом снимке Регина развернулась спиной и подбросила шляпу вверх и приподняла платье, на втором одежду ветром задуло так, что почти засветило пятую точку, а на третьем - знаменитость уже смотрит в кадр и придерживает платье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Просто супер", "На всех прекрасна Регина Петровна", "Разве бывает так красиво? У нас дождь туман и бешеная серость", "Как всегда высший класс", "Второй, однозначно второй! Надо было чуть-чуть еще приоткрыть!".

Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным фото из отдыха.

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и важном отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике. А в этот раз показала кадр с того же отдыха на Бали, только в новом наряде и со счастливой улыбкой на лице.

Сообщалось, что 34-летний российский певец Влад Топалов ошеломил домашним фото с 29-летней женой, украинской телеведущей Региной Тодоренко.

опалов поделился свежим снимком, на котором его супруга спит, укрывшись одеялом, а он сидит рядом с ней со "звериным" выражением недовольства на лице. Топалов поднял руки вверх, как будто хочет ударить чем-то жену, а она положила на его ногу руку - мол, успокойся. Судя по подписи к забавному снимку, певец никак не может разбудить Регину, потому и злится. Он поинтересовался у поклонников, а как у них обстоят дела с желанием "прибить" мужа или жену.

Напомним, Тодоренко на отдыхе разошлась и засветила главную гордость без одежды

А еще Politeka писала, что фигуристая Тодоренко в трусах покрасовалась на безлюдном пляже

Также Politeka сообщала, что муж Тодоренко показал свое сказочное Бали



