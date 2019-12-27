Знаменитость сообщила о трагедии в сети

Известная украинская актриса Татьяна Кравченко, которая известна по своей последней роли в "Сватах", рассказала о смерти Галины Волчек

Знаменитость рассказала о смерти Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник" в Москве. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Умерла Галина Борисовна Волчек... Светлая память!", - написала Валюха из "Сватов".

Фанаты присоединились к скорби:

"Царствие небесное", "Очень жаль", "Большое горе", "Светлая память", "Человек - легенда", "Светлая память, Мощная женщина была".

Ранее мы сообщали, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.

Известный украинский актер Сергей Гармаш сообщил зрителям "Современника", что артисты не выйдут на поклон, так как ушла из жизни художественный руководитель, режиссер и актер Галина Волчек.

Гармаш сообщил, что он не верит в смерть. Артисты очень извинились перед залом, но выйти не смогли. Ведь умерла Галина Волчек. Она была художественным руководителем.

"Наш учитель. Наша мама. Наше сердце. Сердце этого дома. Сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим. И поймите нас, пожалуйста..", - заключил Гармаш.

Сообщалось, что Басков сообщил о большой трагедии, слез не сдержать.

Известный российский певец Николай Басков заявил о случившейся трагедии

Речь идет о смерти Галины Волчек. Певец так же высказал свое соболезнование родным и близким Галины.

К соболезнованиям также присоеденились многочисленные Instagram-подписчики Николая. Они стали оставлять свою сочувствующие комментарии под постом звезды: " Вечная память Галине Волчек 🙏🙏🙏🙏😢😢😢😢🌹🌹🌹", " 😥😥😥нет слов... светлая память Вам, Галина Борисовна!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️".

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