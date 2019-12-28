Дэниэл Редклифф, известный актер, получивший мировую знаменитость благодаря роли Рона Уизли, может сыграть в новом фильме Marvel

Актер вернулся к "магическим картинам". Дэниэл получил роль в будущем фильме от студии Marvel. Об этом пишет Знай.ua.

30-летний актер теперь будут частью вселенной супергероев. Отмечено, что Дэниэл будет играть роль нового супергероя в ленте "Лунный рыцарь", выход которой планируют на "Дисней +". Над проектом работать будет Marvel Studios. Новая картина пополнит список лент пятой фазы вселенной.

По сюжету, Лунный рыцарь - это экс-агент ЦРУ, который имеет хорошую боевую подготовку и владеет астральным зрением. Персонаж имеет быструю регенерацию, что ему и дает статус супергероя. Но он чувствует, что у него проблемы с психикой. Съемки пройдут в Великобритании, а премьера запланирована на конец 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Дэниел Редклифф заступился за Меган Маркл в ее борьбе с желтой прессой.

Звезда "Гарри Поттера" в интервью популярному журналу признался, что очень сочувствует Меган Маркл, которой приходится иметь дело со "всеми силами британских СМИ".

Дэниэл Редклифф заявил : "Я понимаю, что ей приходится иметь дело со всеми силами британских СМИ. Я всегда думал, что их отношения с Гарри были милыми. Я говорил: "Если она согласна участвовать в этой сумасшедшей жизни, она должна действительно любить принца". Это полное безумие".

Сообщалось, что звезда «Гарри Поттера» напугал фанатов новым образом.

Вероятно, Дэниэл Редклифф, сыгравший роль Гарри Поттера, тоже скучает по поттериане.

Недавно в свой инстаграм он выложил новое фото с закулисья сериала «Чудотворцы», съемки которого закончились буквально на днях.

На фото Редклифф напомнил одного из друзей Гарри Поттера, лесника Хагрида.

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