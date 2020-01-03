Алла Пугачева страдает по умершей подруге, Галине Волчек

Об этом свидетельствует последний пост, сделанный в Инстаграм российской примадонной, пишет Рoliteka.net.

Певица сделала публикацию, узнав о смерти подруги:

"Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем,что не увидим тебя больше,не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу.🙏🙏🙏", - написала Пугачева.

Несмотря на новогодние праздники, на странице певицы - полное затишье: нет ни поздравлений, ни каких-либо других видео и фотографий. Очевидно, артистке трудно смириться с горем.

Известно, что для Аллы Пугачевой умерший художественный руководитель театра "Современник" была не просто подругой, но и даже бабушкой для ее детей. Шестилетние Лиза и Гарри обожали Галину Волчек. Последняя стала настоящим членом семьи примадонны.

Новость о кончине Волчек подкосила Пугачеву. Прммадонна даже не нашла в себе силы прийти на похороны родного человека.

Кроме того, внезапную смерть народной артистки Галины Волчек тяжело переносят и дети примадонны.

"Алла Пугачева раздавлена смертью Галины Волчек. Примадонна сильно заболела и не смогла прийти на похороны лучшей подруги. Двойняшки певицы плачут который день. Они назвали худрука "Современника" бабушкой Галей. Замок Максима Галкина в Грязи погрузился в траур", - было сказано в сообщении, обнародованном в Telegram-канале "НеМалахов".

Напомним, Галина Волчек умерла 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет.

Поклонники и звезды шоу-бизнеса были шокированы грустным известием.

В частности, светская львица и телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Инстаграм написала следующее:

"Ушел Великий Человек. И все слова лишние-их будет много, очень много, и все будут заслуженные слова, а чувства не передать...", - написала звезда.

Напомним также, что причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у Волчек начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.

Провести в последний путь артистку пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых известные артисты.

Напомним, умерла звезда советского кино Галина Волчек: коллеги сообщили самую страшную новость.

Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.

Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.