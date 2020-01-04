Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова оскандалилась в сети из-за шпагата в бассейне

Как сообщает Politeka, снимок женщина опубликовала в Instagram.

«Моего любимого вы по-прежнему можете вычислять по носкам, часам, ремням..Но мои ножки в его объятиях вы точно не перепутаете…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Волочкова позирует в бассейне. Из-под воды видна только ее голова и ноги. Это стало причиной резких комментариев со стороны пользователей.

«Вот это копыта, ужас», «Как у осьминога щупальца из воды торчат», «Вроде бы крвсивая баба...но больная на всю башку. .ку-ку», «скат проплыл», «курьи лапки», «Волочкова, может хватит показывать эту раскоряку беспонтовую? Поверь, есть девушки, которые в миллион раз лучше тебя делают шпагат. И тебе до них, как раком до Аляски», - пишут они.

Как сообщалось ранее, балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать к себе внимание на странице в соцсети откровенными фотографиями с отдыха в Таиланде. Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее это не останавливает.

На этот раз балерина поделилась своим идеальным шпагатом, ради которого рискнула упасть с высоты. Она подтянулась на руках на стеклянной ограде и расставила ноги в стороны под невероятным углом на фоне голубого неба.

На ней лишь солнцезащитные очки и бикини необычной яркой расцветки. Ее лицо сосредоточено от усилия над собой.

«Всегда на высоте! И в шпагате, являющемся элементом моей профессии. А Вы так можете?», – спросила она у своей аудитории в инстаграм.

В сети пользователи и полконники балерины просто взорвались комментариями по поводу ее нового фото с более чем откровенным ракурсом.

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