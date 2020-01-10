Певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и дерзком образе

Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и дерзком образе.

Так, в этот раз Тина позировала в черном боди и с влажными волосами. На новом опубликованном кадре артистка, скорее всего, от удовольствия проводимой фотосессии, запрокинула голову назад и закрыла глаза.

Она красовалась в закрытом купальнике или бельевом боди, но все самое «важное» - обольстительные бедра артистки, плечи и даже частично грудь – фанаты успели рассмотреть.

Ранее также стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

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