Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе
Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.
Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.
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В этот раз певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и дерзком образе.
Так, в этот раз Тина позировала в черном боди и с влажными волосами. На новом опубликованном кадре артистка, скорее всего, от удовольствия проводимой фотосессии, запрокинула голову назад и закрыла глаза.
Она красовалась в закрытом купальнике или бельевом боди, но все самое «важное» - обольстительные бедра артистки, плечи и даже частично грудь – фанаты успели рассмотреть.
Ранее также стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.
«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.
На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.
При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.
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