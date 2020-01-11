Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова показала не характерное для себя фото
Как пишет Politeka.net, снимком Волочкова поделилась на своей странице в Instagram.
На этом фото, как не странно, обошлось без шпагата. Балерина показала портретное фото с дочерью. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
«Ариша прислала наше фото.😊 Какие же мы милашки, правда?😊 Я так люблю такие трогательные и тёплые фото», - написала она.
Однако стоит отметить, что архивный кадр вызвал у фолловеров звезды вовсе не умиление.
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«Главное ты Аришке свои фото, и уж тем более видео не шли», «Но тут Настя пока свежая... сейчас то совсем другая… к сожалению», «тогда еще не так бухала», «Дочка уже не выдержала и решила напомнить о себе "мама узбакойся")))», «мать алкоголик-горе в семье, а если ещё мать с таким аморальным поведением, то это и вообще не мать!», «Ребенок должен жить и расти с мамой, а не присылать фото! Не правда ли?», - пишут в комментариях.
Также пользователи сети интересуются, почему Волочкова не взяла дочку с собой на отдых.
«Этот вопрос всегда без ответа… Дочь с папой и мачехой в Финляндии. Порадуемся за Аришу. Хоть отец адекватный...», - пишут в сети.
Напомним, дочь Ариадну Волочкова родила 2005 года, но вместе они не живут.
Как известно, сейчас балерина проводит отпуск с любимым человеком, личность которого скрывает, в Таиланде на Пхукете.
Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор.
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