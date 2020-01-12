Звезда «Моей прекрасной няни» Галина Польских резко плохо себя почувствовала

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в россСМИ.

СМИ 12 января днем сначала сообщили, что легендарная артистка почувствовала острое недомогание утром в Москве и, даже, что у актрисы якобы резко подскочило давление.

Напомним, Галине Польских 80 лет. Медики сообщили, что будет решаться вопрос о госпитализации знаменитости. В послужном списке актрисы более 170 ролей - она в том числе играла мать персонажа Сергея Жигунова в ТВ-сериале "Моя прерасная няня".

В сети сразу же поднялся шум, некоторые российские издания написали, что артистку госпитализировали, однако российский Интерфакс информацию о госпитализации опроверг, точнее - это сделала сама актриса:

«О чем вы говорите, я дома», - сказала она новостному агенству.

В итоге вообще оказалось, что артистка никаких проблем с сердцем не имела, а на самом деле – отравилась:

«Я отравилась, что-то не то съела, вызвала скорую. Никакого криза у меня, слава Богу, не было. Это все клевета и вранье, не верьте. Сейчас чувствую себя хорошо», – идет речь в комментарии актрисы, опубликованном «Вечерней Москвой» .

Ранее народная артистка СССР рассказывала СМИ о том, что ее любимого внука Филиппа до пяти лет воспитывала сама. Так в сети появились комментарии звездной актрисы относительно трагического случая с ее внуком:

«Летом 2011 года 19-летний Филипп вернулся домой на каникулы. Ранним утром он ехал на своем мотоцикле, не справился с управлением и врезался в отбойник».

Актриса винит себя в случившемся:

«Я виню себя в случившимся. Еще тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. Ну ничего: главное, что живой! Справимся как-то».

Известно, что после случая в больницу сразу же приехали бабушка и мама:

«Выяснилось, что у внука многочисленные переломы, он будет жить, но ногу придется ампутировать».

Актриса всегда называла Филиппа главным мужчиной своей жизни. Всю жизнь она посвятит детям, а затем и единственному внуку:

«Пусть молодежь чего-то ждет. Я просто работаю, как могу, помогаю семье. А живу теперь воспоминаниями».

Напомним также, 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет умерла Г алина Волчек. Поклонники и звезды шоу-бизнеса были шокированы грустным известием. Причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у Волчек начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.

Провести в последний путь артистку пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых известные артисты.

Напомним, звезду российского кино срочно увезла скорая: "Ноги онемели, резкая боль и..."

Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.

Также Politeka писала, что смерть Галины Волчек прервала спектакль, артисты плачут за кулисами.