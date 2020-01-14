Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео и фото оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, вызвав довольно неоднозначнкю реакцию среди пользователей Инстаграм. Все из-за ее провокационного наряда. Волочкова сфотографировалась стоя в одном лишь крошечном бикини алого оттенка и маленьким клочком ткани, едва скрывшим ее бедрак. В традиционной для Анастасии манере, она посветила пикантными частями тела.

Однако, главной "изюминкой" кадра стала именно небольшая ёлочка, возле которой и сфотографировалась звезда.

Звезда наконец-то обрела долгожданное женское счастье: в ее жизни появился мужчина, которого она пока тщательно скрывает от общественности.

Недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

«На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.

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