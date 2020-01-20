39-летняя российская актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала "Счастливы вместе", поставила точку в громком скандале с наркотиками

20 января дело Бочкаревой рассматривали в Преображенском суде Москвы, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал 360tv.ru. Напомним, сотрудники ДПС в сентябре прошлого года остановили авто знаменитости, которая находилась за рулем в состоянии наркотического угара. Во время проведенного осмотра в нижнем белье актрисы обнаружили белый порошок, оказавшийся впоследствии кокаином. К слову, изначально Бочкарева опровергала информацию об аресте.

В сети появились кадры с Натальей. На заседание в суд она приехала с целой свитой охранников. По словам журналистов, находящихся в коридорах суда, "спортивные парни" вели себя немного агрессивно, отталкивая людей и освобождая проход звезде. В ходе разбирательства Бочкарева полностью признала свою вину в преступлении по ч.2 ст. 228 Уголовного Кодекса РФ (приобретение, хранение, изготовление... совершенные в крупном размере). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, бывшая помощница Бочкаревой Дарья Дьяченко прокомментировала скандал с наркотиками. Девушка была достаточно близка к актрисе, и, не могла поверить в то, что Наталья употребляет да еще и хранит в особо крупных размерах. Она предположила, что актрису подставили.

«Скорее всего, она села за руль действительно выпившая, в чем, безусловно, неправа, но ведь наркотики ее просто могли попросить кому-то отвезти...", - ранее высказывала свое мнение Дарья, отметив, что следует подождать, что скажет сама актриса.

Ранее мы сообщали, после инцидента с вождением в нетрезвом виде Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

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