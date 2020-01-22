Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко заинтриговала поклонников снимком на руках у известного российского продюсера

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ну, вот! Теперь люди однозначно убедятся, что все через постель. Или когда генеральный продюсер канала Николай Картозия носит на руках. Ох, Регина, надо быть скромнее», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самом снимке Картозия держит Тодоренко на руках верх ногами. Однако поклонники звезды поспешили напомнить ей, что она замужем.

«А фоткал, наверно, Влад», «Регина, надо было в конце добавить – привет мужу», «Где постель? Пока что, все через руки!», «Регина, берегитесь. Может, вы на это и рассчитывали?», «а как Владик не ревнует?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, муж Регины Тодоренко Влад Топалов спровоцировал слухи о конфликте в паре. Певец обратился за советом к поклонникам в микроблоге в Instagram.

Топалов выставил фото, на котором у него на лице выражение явного недоумения, а в руке книга про отношения между мужчиной и женщиной.

"Мда...... сколько не читай "руководства" всякие...... толку – ноль (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). В моменты "искры" нам всем нужно одно и то же – СМИРЕНИЕ. Все мы – равны перед Богом. Все грешим одним и тем же, как бы не умничали. Есть ли у кого ЭФФЕКТИВНЫЕ рецепты против "трений"?" – написал Топалов, тем самым подогрев слухи о конфликте с Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.