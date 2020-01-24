Звезда рассказала, как отнеслись к этому близкие люди

Российская балерина Анастасия Волочкова всегда удивляет публику

Недавно звезда прибыла на Родину после отдыха в Таиланде, пишет Politeka.net. Знаменитость часто публиковала фото в купальниках, а также делая шпагаты, чем вызывала неоднозначную реакцию в сети. Некоторые интернет-пользователи позволяли себе грубости в адрес балерины, видимо, поэтому артистка решила закрыть комментарии к публикациям.

Также недавно Волочкова отпраздновала свое 44-летие. В Инстаграм звезда сделала несколько постов, на которых похвасталась подарками. Одно из последних фото не стало исключением.

На снимке Анастасия позирует в окружении букетов из роз, а вруках у нее букет из красных перцев.

Стоит отметить, балерина позирует в красном худи, убрав волосы за уши. Вероятно, на ней совершенно нет макияжа. Волочкова улыбнулась, глядя в камеру.

В посте артистка рассказала, что выявила съедобный букет из перцев от друзей среди белых роз от любимого.

"Это магический жезл!💪👍💃😂 Для нашей Лолы!😂 @hilola0491 Она говорит, что это радость, потому что пару месяцев можно готовить супы мои любимые овощные острые и не думать о поездках в магазин за перцем 😂😂😂🌶🌶🌶", - написала балерина.

Стоит отметить, что Лола - это домработница Анастасии.

За два часа пост Волочковой собрал более 5,5 тысяч лайков. Сейчас на страницу звезды подписаны 1,1 миллиона пользователей.

Ранее мы писали, что Анастасия взбудоражила сеть очередной выходкой. Артистка прикрылась банным веником и похвасталась обнаженными формами прямо на снегу.

При этом видно, что балерина снова купалась в ледяной купели, которая, как она считает, продлевает ей здоровье и укрепляет иммунитет.

Сама поза Анастасии выглядит несколько неестественно.

Напомним, стало известно: Волочкова планирует свадьбу в этом году. Так, скандальная звезда уже определилась с датой торжества. Анастасия рассказала об этом.

"Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символическую. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020", - отметила артистка.

Напомним, Волочкова взорвала видом в купальниках и шпагатах: топ ярких фото звезды в Таиланде.

Как сообщала Politeka, развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя.

Также Politeka писала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной.