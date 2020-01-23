Певица показа, за что ее полюбили мужчины

Известная украинская исполнительница Даша Астафьева показала идеальные формы в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Новый день – новый выстрел», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Астафьева позирует в гримерке перед фотосессией. Как можно заметить, из одежды на ней только халат, который она элегантно приспустила. Из-под него выглядывают идеальные «близняшки» звезды.

Однако поклонники Астафьевой остались безмолвны – кадры девушка выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников.

Так, во время новой фотосесси Даша позировала в необычном наряде - бело-черном костюме, состоящем из корсета и светлого цвета бусин, полностью украшающих наряд и прикрывающих тем самым ее грудь.

При этом формы артистки едва ли прикрыта специальной вставкой. Пикантный кадр в дерзком стиле приятно поразил поклонников, однако они не смогли прокомментировать новый пост, поскольку кадры Даша представила в разделе Стори.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

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