Известная украинская исполнительница Даша Астафьева показала идеальные формы в одном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Новый день – новый выстрел», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Астафьева позирует в гримерке перед фотосессией. Как можно заметить, из одежды на ней только халат, который она элегантно приспустила. Из-под него выглядывают идеальные «близняшки» звезды.
Однако поклонники Астафьевой остались безмолвны – кадры девушка выбросила в Сторис.
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Как сообщалось ранее, украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес.
Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников.
Так, во время новой фотосесси Даша позировала в необычном наряде - бело-черном костюме, состоящем из корсета и светлого цвета бусин, полностью украшающих наряд и прикрывающих тем самым ее грудь.
При этом формы артистки едва ли прикрыта специальной вставкой. Пикантный кадр в дерзком стиле приятно поразил поклонников, однако они не смогли прокомментировать новый пост, поскольку кадры Даша представила в разделе Стори.
Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро
Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь
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