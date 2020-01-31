Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.Никитюк представила серию фото и видео с традиционным образом дня.

Артистка позировала в коротеньком мини-топе белого цвета, а также дополнила наряд тонкими черными брюками. В руках Леся держала небольшую сумочку с ярким принтом, а также распустила волосы.

«#ужинукостра Решили сменить обстановочка и сходить вечером на ужин в один из ресторанов А ля Карт ( Asian restaurant) на Teppanyaki show 🔥 Подумали, может там кормят хуже и мы не станем жрать на ночь😁Но нет, там еды и эмоций ещё больше! Листайте😁🔥🔥🔥 #еда #леся #жрица», – написала Леся.

Поклонники, как и всегда, не остались в стороне:

«Кажется, что кофточка из взбитых сливок😅🤤», «Классная 👍🏼👍🏼👍🏼🔥», «На трансвестита похожа)))», «🔥 образ бомбезний🔥🔥😍», «N9m-n9m⚠️», «Друге фото - це саме те👍», «Я тож ночная жрица😂».

До этого вместе с подругой артистка также с удовольствием продемонстрировала вкусности во время их прогулки. При этом девушки выглядели очень довольными и счастливыми. Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

К слову, до этого звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.

Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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