Известная украинская телеведущая Леся Никитюк насмешила сеть пикантным конфузом во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Tiktok звезды.

Так, Никитюк в одном розовом белье ведет мужчину за собой на фоне волн моря. В какой-то момент девушка не рассчитывает свои силы и просто падает, смеясь при этом. Это стало причиной настоящего бума среди ее поклонников.

«Леся, отпусти дяденьку», «леська в своем стиле», «типичная Леся», «это я – убегаю от своих проблем»,»конец просто топ», «Леся – все четко», «урвала все-таки», - пишут они.

Ранее мы писали, что знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм, показала фанатам новый снимок. Надо сказать, здесь Леся не постеснялась и выложила на показ свое главное достоинство - роскошные длинные ноги.

При этом знаменитость решила, что главный свой шедевр не стоит прикрывать ни чем, поэтому красуется на фото лишь в одних леопардовых плавках.

Судя по пальме в кадре, Леся продолжает отдыхать на Ближнем Востоке, в Абу-Даби, либо все еще выкладывает фотки с прошлого отдыха.

Горячий образ Никитюк не могу пройти мимо внимания ее многочисленных поклонников в социальной сети. Всего за несколько часов они оставили более 60 тыс лайков и десятки комментариев.

Пользователи хвалили Лесю за прекрасный внешний вид.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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