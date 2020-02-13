Отец умершей от рака российской певицы Жанны Фриске пролил свет на одно из событий из ее молодости, которое могло послужить "плохой приметой"
Так, Владимир Фриске рассказал, что Жанна в 16 лет снималась в клипе Сергея Васюты на песню "Босоногая девчонка". Это был первый подобный опыт в карьере артистки. По сюжету, Жанна выходит замуж за парня, который еще недавно приударял за ее подругой. Но вот - подруга грустит, а она, счастливая, идет под венец.
"Она там очень хорошенькая, молоденькая совсем — 16 лет ей было…", - поделился Владимир Фриске.
Уже после съемок случился конфликт между Васютой и его директором, и в результате клип остался лишь "в набросках". Тем не менее в сеть просочились кадры этой работы. Фриске предстала в белом платье с пышным "воздушным" воротником, но без фаты.
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Отец певицы сокрушается: "А ведь говорят, что нельзя до свадьбы надевать подвенечное платье — это плохая примета. Вроде как до своей настоящей свадьбы не доживешь. Может, это в какой-то мере сыграло роковую роль. В жизни Жанна так и не надела подвенечного платья".
Стоит отметить, что Жанна действительно не вышла замуж, даже за отца своего единственного ребенка ведущего Дмитриея Шепелева - они жили в гражданском браке.
Одноклассница Фриске Наталья Волохова, которая сыграла именно ту обманутую и брошенную подругу в клипе, поделилась, что Жанна несмотря на юный возраст, 16 лет, уже тогда мечтала о роскошной свадьбе в реальной жизни.
"В жизни Жанна всегда очень мечтала выйти замуж и чтобы у нее было белое свадебное платье. Но свадьбы в ее жизни не было. Это был ее первый клип, ее тогда еще никто не знал…"
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