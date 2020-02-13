"Она там очень хорошенькая, молоденькая совсем"

Отец умершей от рака российской певицы Жанны Фриске пролил свет на одно из событий из ее молодости, которое могло послужить "плохой приметой"

Так, Владимир Фриске рассказал, что Жанна в 16 лет снималась в клипе Сергея Васюты на песню "Босоногая девчонка". Это был первый подобный опыт в карьере артистки. По сюжету, Жанна выходит замуж за парня, который еще недавно приударял за ее подругой. Но вот - подруга грустит, а она, счастливая, идет под венец.

"Она там очень хорошенькая, молоденькая совсем — 16 лет ей было…", - поделился Владимир Фриске.

Уже после съемок случился конфликт между Васютой и его директором, и в результате клип остался лишь "в набросках". Тем не менее в сеть просочились кадры этой работы. Фриске предстала в белом платье с пышным "воздушным" воротником, но без фаты.

Отец певицы сокрушается: "А ведь говорят, что нельзя до свадьбы надевать подвенечное платье — это плохая примета. Вроде как до своей настоящей свадьбы не доживешь. Может, это в какой-то мере сыграло роковую роль. В жизни Жанна так и не надела подвенечного платья".

Стоит отметить, что Жанна действительно не вышла замуж, даже за отца своего единственного ребенка ведущего Дмитриея Шепелева - они жили в гражданском браке.

Одноклассница Фриске Наталья Волохова, которая сыграла именно ту обманутую и брошенную подругу в клипе, поделилась, что Жанна несмотря на юный возраст, 16 лет, уже тогда мечтала о роскошной свадьбе в реальной жизни.

"В жизни Жанна всегда очень мечтала выйти замуж и чтобы у нее было белое свадебное платье. Но свадьбы в ее жизни не было. Это был ее первый клип, ее тогда еще никто не знал…"

Ранее мы сообщали, сестра певицы Наталья Фриске провела видеоэкскурсию по квартире звезды, показав поклонникам убранство и личные вещи покойной. По ее словам, все предметы лежат точно на тех же местах, что и при жизни Жанны.

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