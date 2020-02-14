Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото, пишет Politeka.

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

После артистка удивила снимком, заявив тем самым, что вернулась домой, в Киев из солнечных Эмиратов, и поделилась новыми кадрами. В пятницу ведущая представила пикатное фото, появившись перед поклонниками в одном комбинезоне, едва прикрывающем ее достоинство. Однако, чтобы подогреть интригу, Леся решила дополнить кадр другим образом, для сравнения.

Сегодня, в пятницу, на опубликованном кадре, звезда показала себя в обычном образе, без макияжа и в массивном пуховике. Дополнила свой образ Леся обычной ярко-красной толстовкой и удобными штанами темного цвета.

И пока Леся радует кадрами из дома, на фан-аккаунтах звезды активно вспоминают ее лучшие кадры из отпуска. Одним из таких, по мнению пользователей, стал снимок, который звезда выставила ночью в разделе Стори.

Особое внимание поклонников привлек кадр в неоновой обработке. В котором Леся предстала не в привычном образе яркой блондинки, а с салатовыми волосами. В фан-аккаунте Леся можно также заметить вопрос: "Какой цвет звезде идет больше?".

Под постом фанаты принялись рассуждать, с каким оттенком Леся бы выглядела привлекательнее.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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