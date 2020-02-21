Российская актриса Кристина Асмус, прославившаяся благодаря сериалу «Интерны», удивила поклонников откровенным снимком

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Кристина рассказала, что ее друзья открыли танцевальный центр, в который она тоже мечтает однажды зайти в гости. На фото Асмус одета в боди телесного цвета. Возникает впечатление, что артистка сидит голая. Она немного приподняла ногу, засветив оголенные бедра.

Всего за час фото собрало 36 тысяч лайков. Поклонники артистки в восторге от ее внешнего вида, а некоторые не очень.

«Вы как всегда безупречно выглядите», «У вас такие красивые длинные волосы! А вот я, чтобы с волосами не делала - отрастить ниже лопаток не могу», «Я сначала подумала, что фото в стиле ню», «Красивое и эстетичное фото», «Красивая идеальная огненное красотка», «Кожа уже старовата.. Сейчас много девочек гораздо моложе и качественнее, впрочем это и так понятно)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что новое фото артистки в блоге вызвало бурную реакцию. На фото Асмус позирует в белой кепке и футболке. В своем посте она опубликовала афишу спектаклей, в которых играет. Большинство подписчиков восхитилось тем, как выглядит актриса.

«Ваай, какая милашка», «Красотка, что ещё могу сказать», «Милота», «Повезло Харламову. Красивая жена», - пишут в сети.

Кстати, на днях Асмус похвасталась, что ела лапшу доширак. Девушка опубликовала фото с лапшой быстрого приготовления в сети. Похоже, из-за плотного графика у артистки нет времени приготовить поесть. А может Кристина просто захотела побаловать себя вкусом из детства.

Напомним, что Кристина Асмус ошарашила странной выходкой, Харламов не оценил: «Когда рядом нет…».

Как сообщала Politeka, Асмус полностью разделась и без стыда показала, чем соблазнила Харламова: «уже не отмыться».

Также Politeka писала, что Кристина Асмус в мини-шортиках показала, перед чем не устоял Харламов: "Гарик всю еду съедает?".