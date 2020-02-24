Известная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

Причем неделю тому назад артистка выставила похожий, однако более примечательный кадр в цвете и с массивными украшениями. Также отметим, что в данном фотосете ярким акцентом в образе Кароль стало отсутствие деталий имиджа - на кадре видны лишь перчатки звезды с множеством камней.

При этом заметно, что звезда весьма удачно дополнила образ естественным, почти незаметным макияжем без акцента на губах, но с подведенным глазами.

Стоит также отметить, что создавать столь дорогостоящие образы певице помогают стилисты. Но рука и вкус девушки в ее нарядах и аксессуарах чувствуются на все 100%.

Не так давно стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.

«Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. В рамках продвижения своей продукции Тина также появилась во Львове на специальной презентации. Артистка сразила сеть алым платьем с глубоким декольте.

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