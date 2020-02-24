Известная украинская исполнительница Тина Кароль поразила откровенным нарядом на официальном мероприятии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Кароль позирует в ярком красном наряде на фоне баннера, где изображена она же. Платье имеет экстремальный вырез, который максимально оголяет формы певицы. При этом сама девушка выглядит веселой и довольной.

Дополняют образ туфли и макияж в цвет, а также красная коробочка с духами. Однако поклонники Кароль остались безмолвны – снимком певица поделилась в Сторис.

Как сообщалсь ранее, фигуристая красавица-артистка Тина Кароль удивила сценическим выступлением.

Певица выразила свои переживания в авторском исполнении своей песни, но поклонники артистки в сети буквально поделились на два лагеря: одни прониклись манерой исполнения и всей глубиной творческой работы в виде песни, другие же больше обратили внимание на внешний вид Кароль.

Стоит отметить, что сценический образ Тины в этот раз был весьма откровенным. На певице было кружевное белье по типу пеньюара и просвечивающий светлых халатик. Стильная укладка и классический яркий макияж дополнили образ.

Тина Кароль пела, как отметили ее поклонники в комментариях под постом, "с душой" и выступление многих очень тронуло. Помимо прочего, фолловеры отметили, что Тина очень соблазнительная, "очаровательная", "привлекательная", "красавица".

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом

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