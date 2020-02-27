Регина рассказала о популярных вопросах по поводу ее ребенка и прививок

Регина Тодоренко, которая стала мамой год назад, решила поделиться секретами воспитания и ухода за своим малышом

Украинская телеведущая довольно часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Под новым зимним снимком, на котором Регина позировала с маленьким Майклом, звезда рассказала о популярных вопросах по поводу ее сына.

Регина решила не оставаться в стороне и принялась отвечать на многочисленные посты поклонников:

«С тех пор, как появилось шоу Регина+1 мне часто пишут молодые мамы и спрашивают нужно ли делать ребенку прививки, как и чем лечить, как воспитывать и тд. Я пока еще сама начинающая мать, поэтому мы решили вместе с доктором Комаровским, самым известным детским врачом на территории СНГ, провести совместный прямой эфир и попробовать ответить не только не эти вопросы, но и поговорить о семье, детях, да и просто о жизни!», – написала Регина под новым снимком.

Отметим, фанаты не остались равнодушны и повторили интересующие их вопросы снова.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото.

На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде, состоящем из черного корсета и классических брюк. Однако, в подписи акцент Регина поставила именно на используемой маске:

«Друзья, у меня для вас суперновость и вы первые, кому я об этом говорю! 1 марта в 20.10 в эфире НТВ стартует шоу «Маска», где вы увидите меня в кресле жюри!

Вы наверняка слышали о грандиозном проекте The Masked Singer, где знаменитости в невероятных костюмах, скрывающих их личность, исполняют хиты, а члены жюри и зрители пытаются их разоблачить и ответить на главный вопрос – кто под маской?», – написала артистка, вызвав бурную реакцию пользователей Инстаграм.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак