Известная телеведущая Регина Тодоренко показала интимные кадры из ванной комнаты

Звезда экранов и сети покрасовалась в домашней обстановке и частично раздетой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на кадрах в сториз Регина показала, как участвовала в какой-то рекламной кампании - красавица-артистка позировала в легенькой прозрачной накидке и бельевом варианте ночной сорочки.

Регина продемонстрировала в публике в популярной соцсети нежный образ - при минимуме макияжа, с милыми кудряшками в виде укладки Регина шагала по комнате и игриво улыбалась на камеру.

Отметим, что возможности прокомментировать кадры у поклонников звезды не было, но ранее под постами знаменитости они неоднократно отмечали, что Регина не перестает их удивлять и радовать и еще о том, что та "настоящая красотка".

Ранее мы писали, что телеведущая довольно часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото.

На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде, состоящем из блестящего платья без бретелей и лишних деталей. При этом артистка показала также аккуратно уложенные в мягкие волны локоны и яркий макияж.

Стоит отметить, что в новом стиле ведущая появилась в роли одного из членов жюри на новом российском шоу. Участие в нем она примет в первые, а новость об этом появилась лишь вчера, что немало удивило пользователей Инстаграм:

«Регина, Вы сводите тату?», «Шикарная👍», «Хочу сек*», «Жду!!! 🤩», «Как всегда красотка🔥», «#сложно_быть_звездой», «Красота👍».