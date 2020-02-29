Артистка повернулась и показала все

Звезда "Женского квартала" Лера Товстолес обладает красивой фигурой и не устает ее демонстрировать

Так, недавно красотка предстала в черном обтягивающем платье, пишет Рoliteka.net. Наряд подчеркнул идеальную фигуру артистки: тонкую талию, красивые бедра и груди, а также упругую пятую точку.

Звезда предстала в яркой локации. Она выставляла вперед стройную ножку в полусапожке. Лера и поворачивалась к фотографу боком, изящно вигнувшись. Девушка положила руки со светлым маникюром на бедра и ярко улыбалась.

Чарующий образ завершали прическа, макияж с акцентом на губы и длинные блестящие серьги.

"Выходила на сцену Палаца Украины...Говорят выглядела бомбически , а как вам ?)", - подписала снимки красотка.

За четыре часа пост собрал почти 1000 лафков и много комментариев.

"Очень💥😍❤️", "👍💐 шикарная красотка 😉", "Ой😍🔥", "Красотка", "Красоткааа нереальная😻", "Вы очень красивая 😍", "Да,красотка!", -написали пользователи сети.

Напомним, Лера Товстолес была в розовом топе с надписью "Nike", а также в черных полупрозрачных обтягивающих лосинах.

Лера похвасталась фигурой, без стеснения показав: тонкую талию, упругий пресс и стройные ножки. Завершили ее образ белые носки с надписями.

Артистка позировала на коврике, лежащем на полу в спортивном зале.

Лера делала селфи в зеркало, при этом закинув волосы набок.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес позировала в топе и рваных джинсах. Она показала себя в зеркало и сделала селфи. В этот раз Товстолес решила не собирать волосы в хвост, резинка была на руке. На фоне можно увидеть было площадку для танцев и шторы.

"А я еще приехала на тренировку. И даже качала пресс", - написала Лера под фото.

Напомним также, что Лера Товстолес предстала в обтягивающих лосинах и спортивном топе.

Девушка пикантно стала и прижалась к розовой стене. На втором кадре актриса уже развернулась и прижала руками грудь, чтобы она казалась больше.

"Понедельник начала с йоги. Это было божественно! Я прохрустела все тело, потянулась, расслабилась и готова к новой рабочей недели!", - написала Лера.

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