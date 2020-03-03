Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о своей беременности, опубликовала серию фото со своим продюсером, Игорем Тарнопольским

Артистка разместила совместные фото в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Как оказалось, у продюсера второго марта день рождения.

Звезда порадовала поклонников несколькими личными фото и селфи с Тарнопольским. И действительно, снимки были сделаны во время подготовки к выступлениям, а также принятия участия в проектах и других выходов.

"Спасибо, что ты всегда рядом, плечом к плечу. Предостерегаешь, защищаешь, помогаешь. Большие сцены, маленькие клубы, красные дорожки, метро, дороги, крыши, подвалы — за это время мы видели разное 😂 Самое ценное то, что это никогда не убивало веру в лучшее, ты был и остаёшься мечтателем! Не прекращай мечтать! Понимания и крепкого здоровья! Любим тебя всей командой! Твои наслажденцы ❤️", - написала Джамала.

За пять часов пост собрал почти 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Поздравления Игорю с Днём рождения! Самых наилучших пожеланий самому лучшему продюсеру! 🙏🎁🎉✨", "С днём рождения", "Добра вам во всем❤️👏❤️", "Так у кого там День рождения? Фейс мужика там больше чем самой Джамалы. Почему он влез, захватил чужое пространство?", "Поздравляю!!! Удачи во всем и большого счастья!", "Поздравляю !!! пусть все в вас получится! Верю!", "Присоединяюсь к таким теплых поздравлений !! Пусть все сбудется !! 💞", "С днем рождения !!! Пусть мечты сбываются !!! Счастья, любви, вдохновения! !! 🎉🎉🎉🎉🎉", "прекрасные фото👏 ", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала предстала в черном платье с длинными рукавами. Ткань наряда была немного прозрачной в области груди. Также на певице были черные массивные ботинки.

Платье позволило увидеть округлившийся животик артистки.

Волосы певицы распущены, а завершают ее образ цепочка с кулоном и другие украшения.

Ранее мы писали, что Джамала рассказала, что вернулась с финала украинского Нацотбора на песенный конкурс Евровидение.

По ее словам, выступать в прямом эфире очень тяжело, это безумное напряжение.

Напомним, что беременная Джамала накануне Евровидения озадачила образом в леопардовом платье: «Вот это мамочка…».

Как сообщала Politeka, Джамала надела откровенное платье, засветив округлившиеся формы: «Ну дает!».

Также Politeka писала, что Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность: "Нет, я не...".