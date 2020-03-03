Певица из группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала себя в стильном наряде, позируя во "всех оттенках черного"

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезды появились новые кадры, сделанные во время отдыха, пишет Politeka.

Молодая певица представила яркое весеннее фото, на котором позировала на улице в мрачноватом образе. Надя привычно надела свободную весеннюю куртку на замке, такого же оттенка майку-оверсайз. Дополнила наряд Надя лосинами с расписным принтом на колене, а также светлыми кроссовками с носками-гольфами.

Поклонники не остались равнодушны, написав множество комментариев под постом Дорофеевой:

«Где рука?🤔», «Надя, Надя.....нельзя быть такой красивой ....😂😂😂», «А мы на стиле 🌸🔥», «Класс , очень красивая фотка ну как всегда 😝😍♥️», «Самый идеальный,лук на весну😍», «На спорте💪🏻♥️», «Куда лестница с дверью уехала», «я уже думал ты забыла про этот хештег», «Самая😍🤍», «Красотка❤️🔥», «Любимая😍🔥», «Любовь❤❤❤🙈», – ответили поклонники

К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры звезды.

Напомним, что украинская певица и солистка дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева поделилась с подписчиками милым семейным снимком с супругом Владимиром Дантесом.

На Наде – удлиненный жакет, в котором она фотографирует себя в зеркале. Ее муж стоит у нее за спиной и склонил лицо ей на голову.

«Шо ты там унюхал?», – подписала снимок артистка.

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